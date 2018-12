Kein Asyl für Perus Ex-Staatschef Alan García in Uruguay

Uruguay hat den Asylantrag des früheren peruanischen Präsidenten Alan García abgelehnt. "Wir haben das Asyl unter anderem deshalb nicht gewährt, weil in Peru die drei Staatsgewalten funktionieren – vor allem die Justiz, die die Ermittlungen wegen möglicher Wirtschaftsvergehen gegen den Ex-Präsidenten vorantreibt", sagte der uruguayische Präsident Tabaré Vázquez am Montag. Mitte November hatte Perus Ex-Staatschef in der uruguayischen Botschaft um politisches Asyl gebeten.