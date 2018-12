Kleinkind in Pakistan auf Anweisung eines Heilers getötet

In Ostpakistan soll ein eineinhalbjähriges Mädchen auf Anweisung eines Glaubensheilers getötet worden sein, um die Familie von Geistern zu befreien. Im Zuge dessen habe die Polizei sechs Personen verhaftet und Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen, sagte der Polizist Muhammad Sarfaraz von Sargodha in der Provinz Punjab am Montag. Der Wunderheiler sei auf der Flucht, sagte Sarfaraz.