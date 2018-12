USA: Mutter täuscht Begräbnis eigener Tochter vor

Eine junge Frau aus Missouri war geschockt, nachdem sie erfahren hatte, dass ihre Mutter ihren Tod vorgetäuscht hat. Sie soll allen Verwandten erzählt haben, dass die 27-Jährige bei einem Autounfall im Oktober gestorben sei. Ihr Ziel war es, Freunde und Verwandte zu betrügen, damit diese für ein Denkmal spendeten.

Die Angehörigen sollen für die Trauerfeier Plakate mit der Aufschrift "Ruhe in Frieden, Brittany" gemalt haben, erzählte Brittany Johnson-Webster gegenüber KSDK. Schließlich erfuhr sie von ihrer Tante, dass drei Stunden von ihrem Wohnort entfernt ein Begräbnis stattgefunden hat, bei dem sie die Hauptrolle gespielt haben soll. In der Trauerrede hieß es, Brittany hätte ihre Geschichte am 27. Oktober 2018 beendet und warte "auf der anderen Seite des Regenbogens" auf alle anderen. Die Kirche, von der das Begräbnis veranstaltet wurde, gab später zu, sie hätte keine Ahnung gehabt, dass der Gottesdienst für jemanden abgehalten worden war, der noch am Leben war. Die Mutter der Frau soll drogenabhängig sein.

Brittany Johnson-Webster believes her estranged mother was motivated by greed.https://t.co/lonMtqjmbJ — BET News (@BETNews) 30. November 2018

