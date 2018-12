Unbekannte versprühen Reizgas in Kölner Straßenbahn - 15 Verletzte

Unbekannte haben in einer Kölner Straßenbahn Reizgas versprüht und damit mehrere Menschen verletzt. Die Betroffenen klagten unter anderem über Halskratzen und Atemprobleme, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Die Bahn sei an einer Haltestelle gestoppt worden, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Nach Polizeiangaben gab es bei dem Vorfall am Montagvormittag 15 Verletzte, drei kamen in ein Krankenhaus. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Die Polizei suchte nach den Tätern und hoffte auf Hinweise aus Videoaufzeichnungen. Zeugen hätten von mehreren Tätern berichtet, sagte der Sprecher. Das müsse aber noch überprüft werden. (dpa)

Linie 1 und 9 * Polizeieinsatz im Bereich der (H) Kalk Kapelle * Dadurch werden die Bahnen zurzeit an der Weiterfahrt gehindert * Weitere Informationen folgen * https://t.co/Kjhpz5WLH8 — KVB AG (Infokanal) (@KVB_Info) 3. Dezember 2018

Linie 1 und 9 * Feuerwehreinsatz im Bereich der (H) Kalk Kapelle beendet * Die Bahnen fahren zurzeit noch in unregelmäßigen Zeitabständen * Wir werden die verspäteten Bahnen schnellstmöglich wieder nach Fahrplan für Sie einsetzen * https://t.co/s6QLOkleKz — KVB AG (Infokanal) (@KVB_Info) 3. Dezember 2018

