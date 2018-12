Um geistige Entgleisungen wiedergutzumachen: Polens Züge bieten zu Advent Beicht-Möglichkeit an

Das polnische Eisenbahnunternehmen Koleje Małopolskie (Kleinpolnische Eisenbahnen) führt über die Adventszeit Züge ein, in denen man unterwegs beichten kann. Ohne aus dem Waggon auszusteigen, wird man mit dem mitfahrenden Priester am 21. und am 24. Dezember über seine Verfehlungen reden können. Die Bahnvertreter hoffen, dass ihre Idee Zuspruch findet, da die Einwohner der Woiwodschaft Kleinpolen grundsätzlich sehr religiös sind.