Weltbank sagt 200 Milliarden Dollar für Kampf gegen Klimawandel zu

Quelle: Reuters Weltbank sagt 200 Milliarden Dollar für Kampf gegen Klimawandel zu (Symbolbild)

Die Weltbank will den Kampf gegen den Klimawandel mit doppelt so hohen Investitionen wie bisher unterstützen. Von 2021 bis 2025 sollen 200 Milliarden Dollar fließen (umgerechnet 177 Mrd. Euro), um vor allem den ärmsten Ländern der Welt zu helfen, wie die in Washington ansässige Entwicklungsbank am Sonntag mitteilte. Das sei doppelt so viel wie in der laufenden fünfjährigen Finanzierungsperiode.