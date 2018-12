Spanisches Fischerboot mit Migranten darf nach Malta

Ein spanisches Fischerboot mit Migranten an Bord darf nach mehr als einer Woche auf dem Mittelmeer doch in Malta anlegen. Die elf Menschen auf dem Schiff dürften auf der Insel an Land, teilte die spanische Vize-Regierungschefin Carmen Calvo am Sonntag in Madrid mit. Die spanische Regierung habe vom ersten Tag an dafür gearbeitet, dass das Schiff in den nächstgelegenen und sicheren Hafen einfahren kann.