Fußballverein "US Palermo" für zehn Euro verkauft

Quelle: www.globallookpress.com Fußballverein "US Palermo" für zehn Euro verkauft (Symbolbild)

Der italienische Fußball-Traditionsverein "US Palermo"ist für zehn Euro verkauft worden. Er habe mit einer Londoner Firma diesen symbolischen Preis vereinbart, erklärte der bisherige Eigner Maurizio Zamparini. "Mit einem Kloß im Hals" habe er seinen Abgang unterschrieben, heißt es in seinem Abschiedsbrief, der am Samstag auf der Webseite des Zweitligisten U.S. Città di Palermo veröffentlicht wurde. Er denke "nur an die Zukunft des Clubs".