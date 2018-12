Mexiko und drei mittelamerikanische Länder plädieren für gemeinsame Bekämpfung von Fluchtursachen

Quelle: Reuters Mexiko und drei mittelamerikanische Länder plädieren für gemeinsame Bekämpfung von Fluchtursachen (Symbolbild)

Mexiko und die Staaten Honduras, Guatemala und El Salvador haben sich dafür ausgesprochen, Fluchtursachen in Mittelamerika gemeinsam zu bekämpfen. Vertreter der vier Länder unterschrieben am Samstag am Rande der Amtseinführung des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador eine entsprechende Absichtserklärung.