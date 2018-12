Mexikos neuer Präsident tritt sein Amt an

Andrés Manuel López Obrador ist in Mexiko als neuer Präsident vereidigt worden. Der linke Politiker übernahm am Samstag die Präsidenten-Schärpe von seinem Vorgänger Enrique Peña Nieto. Der 65-Jährige schwor, die Verfassung und Gesetze aufrechtzuerhalten und durchzusetzen sowie sein Amt loyal und patriotisch zu erfüllen.

An der Zeremonie im Kongress nahmen auch US-Vizepräsident Mike Pence sowie Regierungschefs aus Mittelamerika und Kuba teil. Auch die Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka, wohnte der Amtseinführung bei.

In der gut zweistündigen Ansprache vor rund 150.000 Menschen auf dem Zócalo in Mexiko-Stadt wandte sich der neue Präsident das erste Mal ans Volk. Er kündigte an, während seiner sechsjährigen Amtszeit einmal pro Jahr eine Rede auf dem zentralen Platz zu halten, in welcher die Umsetzung seiner Vorhaben auf den Prüfstand gestellt werden solle. Vor seiner Ansprache hatte sich der ehemalige Bürgermeister von Mexiko-Stadt einer indigenen Reinigungs-Zeremonie unterzogen. Vertreter der indigenen Völker des lateinamerikanischen Landes überreichten dem 65-Jährigen einen mit bunten Bändern geschmückten Kommandostab. Für die Übergabe eines weißen Holzkreuzes kniete sich der Präsident vor die Delegation der Indigenen. (dpa)

Ceremonia de entrega del Bastón de Mando y Primer Discurso a la Nación https://t.co/DYhVNNefBW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 1. Dezember 2018

