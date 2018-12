Iran stellt Kriegsschiff aus Eigenproduktion in Dienst

Quelle: AFP Iran stellt Kriegsschiff aus Eigenproduktion in Dienst (Archivbild)

Die iranische Marine hat am Samstag am Persischen Golf ein weiteres Kriegsschiff aus Eigenproduktion in Dienst gestellt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur "Fars" ist "Sahand" das dritte Kriegsschiff, das der Iran in den vergangenen acht Jahren selbst gebaut hat. Das 1.400 Tonnen schwere und 94 Meter lange Schiff ist im Vergleich zu seinen beiden Vorgängermodellen mit einer neueren Militärtechnik ausgestattet.