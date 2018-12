Österreich schließt Asylunterkunft an Grenze zu Tschechien

Die österreichischen Behörden haben nach Kritik eine Asylunterkunft mit strengen Sicherheitsvorkehrungen vorerst geschlossen. Nach Behördenangaben wurden die Jugendlichen am Freitagabend mit Kleinbussen abgeholt. Sie kamen bei der Caritas unter.

Die Asylunterkunft in der Nähe der österreichisch-tschechischen Grenze hatte in den vergangenen Tagen zu vielen Diskussionen und einem Streit innerhalb der Landesregierung Niederösterreichs geführt. In der Einrichtung lebten seit Montag auffällig gewordene und unbegleitete Minderjährige. Die Unterkunft war mit einem mobilen Bauzaun samt Stacheldraht gesichert. Die Bewohner durften das Gelände nur in Begleitung verlassen. Sozialdemokraten und Liberale bezeichneten die Unterkunft als Internierungslager und sprachen von Freiheitsentzug. (dpa)

Mehr zum Thema - US-Soldaten sollen bis Ende Januar an Grenze zu Mexiko bleiben