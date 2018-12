Taxifahrer in Österreich wird mit Samurai-Schwert angegriffen

Quelle: Reuters Taxifahrer in Österreich wird mit Samurai-Schwert angegriffen (Symbolbild)

Ein Taxifahrer ist in Österreich nach einer Diskussion mit seinen Fahrgästen mit einem Samurai-Schwert angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollten die beiden Fahrgäste im Alter von 52 und 62 Jahren in Gleisdorf bei Graz den Fahrpreis nicht bezahlen. Die beiden Männer dürften alkoholisiert gewesen sein.