Griechische Justiz ermittelt wegen illegalen Goldhandels

Quelle: AFP

Die griechische Justiz hat Anklage wegen illegalen Gold- und Schmuckhandels sowie Hehlerei gegen elf Verdächtige erhoben, die als Pfandleiher große Mengen von Gold unerlaubt ins Ausland verschafft haben sollen. Dies berichtete der Sender "ERT" am Samstag unter Berufung auf die Athener Staatsanwaltschaft. Ein Polizeisprecher sprach von illegalem Gold- und Schmuckhandel "in großem Stil". Die hinterzogenen Steuern gingen demnach in die Millionen. Die Angeklagten wiesen die Vorwürfe zurück.