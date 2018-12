Güterzug mit Militärgerät und Heizöl entgleist in Russland – 21 Waggons kippen um, niemand verletzt

Quelle: Sputnik Güterzug mit Militärgerät und Heizöl entgleist in Russland – 21 Waggons kippen um, niemand verletzt (Symbolbild)

In Russland ist in der Nacht zum Samstag ein Güterzug entgleist. Bei dem Eisenbahnunfall bei Omsk in Südsibirien sprangen insgesamt 71 Waggons aus den Schienen. 21 davon kippten um. Der Zug beförderte unter anderem Militärgerät und Heizöl.