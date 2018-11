Putin und Macron sprechen über Ukraine und Syrien

Quelle: Reuters Putin und Macron sprechen über Ukraine und Syrien (Archivbild)

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin die internationalen Krisen in der Ukraine und in Syrien angesprochen. Sie trafen sich am Freitag am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires in Argentinien, wie der Kreml mitteilte.