Südkoreanischer Fußballspieler setzt zum Kopfball an und bricht sich den Hals (Verstörende Bilder)

: @mo._.seung 승모의 짧은 인삿말 _ 우리 승모 괜찮아요! _ 이승모 선수는 2-3주간 입원 후 퇴원할 예정이며 , 약 2~3개월간의 회복이 필요합니다. _ 이승모 선수를 걱정해주신 많은 팬분들과 조속한 조치를 취해준 심판진 및 대전시티즌에게 감사를 전합니다. _ 승모가 더 건강하게 그라운드를 누빌 수 있도록 많은 격려와 응원 부탁드립니다! _ #이승모 #건강하게 #돌아와요 #우리막둥이 #병문안_온_횽아들이랑도_촬칵 _ #광주 #광주FC #빛길만걷자 #OurPride