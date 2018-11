Bezirkswahlen in Ukraine wegen Kriegsrecht abgesagt

Quelle: Sputnik Bezirkswahlen in Ukraine wegen Kriegsrecht abgesagt (Symbolbild: Wahllokal im ukrainischen Charkow)

Die Zentrale Wahlkommission der Ukraine hat die Bezirks- und Kommunalwahlen in zehn Gebieten des Landes, in denen unlängst das Kriegsrecht verhängt wurde, wegen eben selbigem abgesagt. Die Kommission teilte mit, dass Bezirks- und Kommunalwahlen in diesen Gebieten just für die Zeit geplant waren, in der das (laut der Regierung von Poroschenko zeitlich begrenzt verhängte) Kriegsrecht gelten soll.