US Air Force feuert Geschwader-Kommandanten, weil er im Cockpit Penisse zeichnete

Ein Kommandant des 69. Geschwaders der US Air Force, das aus B-52 Langstreckenbombern besteht, ist entlassen worden, weil er „sexuell eindeutige und phallische Zeichnungen“ mithilfe von Kartensoftware während der letzten Mission gezeichnet haben soll. Dies teilte eine mit dem Vorfall vertraute Quelle gegenüber Military.com mit.

Aus der Pressemitteilung der US-amerikanischen Luftstreitkräfte ging nur hervor, dass Oberstleutnant Paul Goossen wegen "Vertrauensverlust und Versäumnis, ein professionelles Arbeitsumfeld zu unterhalten", entlassen wurde. Goossen sei gefeuert worden, nachdem man die Zeichnungen von Penissen im System des Kampfkommunikationsnetzwerks CONECT entdeckt hatte. Das System archiviert Daten der Einsätze für Nachbesprechungen. Der Kommandant soll zusammen mit seinen Untergebenen die Routen im System auf eine kreative Weise verlegt und die Bilder dann mittels Screenshots auf CDs gespeichert haben.

Mehrere Mitglieder des 69. Geschwaders in Katar sollen in dem Zeitraum von September 2017 bis April 2018 solche Zeichnungen kreiert haben, so die Quelle. Anscheinend wurden einige Beweise hinterlassen, die dann an die Behörden übergeben wurden.

Mehr zum Thema - Piloten der US-Kriegsmarine zeichnen Penis am Himmel