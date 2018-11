Syrer bereitete Autobomben-Anschlag vor – sechseinhalb Jahre Haft

Wegen der Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags hat das Oberlandesgericht Hamburg den Syrer Yamen A. zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. "Sie wollten eine Straftat gegen das Leben begehen, die geeignet ist, den Bestand und die Sicherheit des Staates zu gefährden", sagte die Vorsitzende des Staatsschutzsenats, Ulrike Taeubner, am Freitag an die Adresse des Angeklagten. Bei dem Anschlag mit einer Autobombe sollten 200 Menschen in Deutschland sterben oder verletzt werden.