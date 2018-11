Frankreich will Gewalt gegen Kinder verbieten - Nationalversammlung billigt Gesetzentwurf

Frankreich will die körperliche Bestrafung von Kindern wie Ohrfeigen oder Schläge auf den Hintern verbieten. Die Nationalversammlung billigte in der Nacht zum Freitag in erster Lesung einen Gesetzentwurf, der als weitgehend symbolisch angesehen wird, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der Europarat in Straßburg, der unter anderem über die Einhaltung von Menschenrechten wacht, begrüßte das Votum.