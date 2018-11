Kiew verbietet russischen Männern im Alter von 16 bis 60 die Einreise in die Ukraine

Quelle: Sputnik

Die Ukraine hat russischen Männern im Alter von 16 bis 60 Jahren die Einreise ins Land verboten. Dies erklärte der Leiter des ukrainischen Grenzschutzdienstes Petro Zigikal. Die Einreise wird ausnahmsweise jenen gestattet, die aus humanitären Gründen in die Ukraine reisen wollen, zum Beispiel um an einer Beerdigung teilzunehmen, so Zigikal.