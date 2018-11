Lügen haben kurze Beine: Über 250 Schummler bei Shenzhen-Halbmarathon disqualifiziert

Die Organisatoren des jüngsten Halbmarathons in der chinesischen Stadt Shenzhen in der Provinz Guangdong haben Strafen gegen 258 Läufer verhängt, die gegen die Regeln der Sportveranstaltung am Sonntag verstoßen haben. Die Überprüfung von Aufnahmen der Verkehrskameras hat erwiesen, dass 18 Teilnehmer mit falschen Startnummern und drei weitere gar ohne offizielle Anmeldung unterwegs waren, während 237 weitere Läufer auf ihrer Route zahlreiche Abkürzungen genommen haben.