Neue Funktion für Sehbehinderte bei Instagram – Nutzer können sich Beschreibungen von Fotos anhören

Das Foto-Onlinedienst Instagram hat in seinem offiziellen Blog zwei neue Features angekündigt, die die Plattform für mehr als 285 Millionen blinde und sehbehinderte Nutzer zugänglicher machen sollen. Mithilfe Künstlicher Intelligenz bekommen sie nun die Möglichkeit, grafische Dateien besser wahrzunehmen und dadurch eine "reichere und vollständigere Erfahrung" im Umgang mit der App zu machen.

Zum einen präsentiert Instagram die sogenannte Alternativtext-Funktion. Anhand einer Bilderkennungs-Software generiert das KI-Tool eine Beschreibung des jeweiligen Fotos. So kann ein Bildschirmleser für den sehschwachen Nutzer vorlesen, was auf dem Bild zu sehen ist. Für diejenige, die sich mit der "KI-Übersetzung" von Fotos nicht zufriedengeben wollen, gibt es auch eine zweite Neuerung. Alle Nutzer können nun selbst eine ausführlichere Beschreibung des Inhalts ihrer Bilder in ein spezielles Textfeld eingeben, wenn sie die Fotos hochladen, und damit auch zur besseren Integration von Sehbehinderten beitragen. Die jeweiligen Beschreibungen können dann genauso per Screenreader abgespielt werden.

