Quelle: Reuters Nach Krawallen: Copa-Finale soll am 9. Dezember in Madrid stattfinden

Das wegen Krawallen abgesagte Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen den argentinischen Hauptstadtclubs Boca Juniors und River Plate soll am 9. Dezember in Madrid ausgetragen werden. Das berichtet die argentinische Zeitung "La Nación" am Donnerstag und beruft sich auf Quellen des südamerikanischen Fußball-Verbandes CONMEBOL. Die Partie wird demnach im Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid ausgetragen.