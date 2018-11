Kanada verhängt wegen Fall Khashoggi Sanktionen gegen 17 Saudis

Kanada hat in Zusammenhang mit der Tötung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi 17 Menschen aus Saudi-Arabien mit Sanktionen belegt. Diese Menschen seien nach Einschätzung der kanadischen Regierung an der Tötung direkt oder indirekt beteiligt gewesen, teilte Außenministerin Chrystia Freeland am Donnerstag mit.