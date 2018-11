Denkmal für die Opfer des Kommunismus in Estland beschädigt

Quelle: www.globallookpress.com Denkmal für die Opfer des Kommunismus in Estland beschädigt (Archivbild)

Unbekannte Täter haben in Estland das erst im Sommer eingeweihte Denkmal für die Opfer des Kommunismus in der Hauptstadt Tallinn beschädigt. Dies teilte das Estnische Institut für das Historische Gedächtnis am Donnerstag mit.