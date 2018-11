Inschrift bestätigt: Im Westjordanland ausgegrabener Ring gehörte womöglich Pontius Pilatus

Quelle: www.globallookpress.com Ausgrabungsarbeiten am Herodium

Vor 50 Jahren wurde bei einer archäologischen Grabungsstätte in der Nähe von Bethlehem einen alten Ring aus Bronze entdeckt. Ein halbes Jahrhundert später konnte endlich die Inschrift darauf entschlüsselt werden. Es stellte sich heraus, dass der Ring den Namen von Pontius Pilatus trägt. Im Neuen Testament der Bibel gilt der Präfekt des römischen Kaisers in den Provinzen Judäa und Samaria als derjenige, der Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt hatte.