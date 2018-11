Deutscher Lehrer in Dänemark wegen Gewalt gegen Schüler verurteilt

Quelle: www.globallookpress.com Deutscher Lehrer in Dänemark wegen Gewalt gegen Schüler verurteilt (Symbolbild)

Wegen Gewalt gegen Kinder ist ein deutscher Lehrer in Dänemark zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Wie der Dänische Rundfunk am Donnerstag berichtete, hatte der 40-Jährige an einer deutschen Schule im dänischen Tønder gearbeitet. Laut Anklageschrift soll er in 52 Fällen insgesamt zehn Schüler gewürgt oder hart angefasst haben.