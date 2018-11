Maas lehnt Poroschenkos Forderung nach Kriegsschiffen im Schwarzen Meer ab

Quelle: Reuters Maas lehnt Poroschenkos Forderung nach Kriegsschiffen im Schwarzen Meer ab (Archivbild)

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat der Forderung des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko nach deutschen Kriegsschiffen im Schwarzen Meer eine Absage erteilt. "Ich habe Verständnis für die Sorgen, die es in der Ukraine gibt", sagte Maas am Donnerstag in Berlin. "Was wir aber nicht wollen, ist eine Militarisierung dieses Konfliktes, sondern wir wollen einen politischen Prozess."