Frau findet "Seemonster" an Strand in Neuseeland – Facebook-Nutzer rätseln über Lebewesen

© Facebook / Hanna Mary Frau findet "Seemonster" an Strand in Neuseeland – Facebook-Nutzer rätseln über Lebewesen

Eine Einwohnerin von Christchurch in Neuseeland hat auf Facebook Fotos von Überresten eines ungewöhnlichen Lebewesens veröffentlicht. Die Frau stieß auf das tote "Seemonster" am Samstag, als sie mit ihrer Mutter einen Strand in der Region Canterbury nach einem Sturm säubern wollte. Anfangs dachte Hanna Mary, dass es sich dabei um ein Stück Plastik handele.