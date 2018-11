Gefängnisrazzia in Chemnitz nach Hinweis auf Weihnachtsmarkt-Anschlag

Quelle: www.globallookpress.com Gefängnisrazzia in Chemnitz nach Hinweis auf Weihnachtsmarkt-Anschlag (Archivbild)

Nach einem Hinweis auf einen möglichen Anschlag auf Weihnachtsmärkte in Dresden und Chemnitz hat es eine Razzia im Chemnitzer Frauengefängnis gegeben. "Es wurden mehrere Zellen durchsucht", sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag auf Anfrage. Anhaltspunkte für solche Pläne habe man nicht gefunden. Nach Angaben der Behörden fand die Razzia bereits am Montag statt.