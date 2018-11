Kriegsbombe in Köln entschärft – 10.000 Bewohner können wieder nach Hause

Quelle: www.globallookpress.com Kriegsbombe in Köln entschärft – 10.000 Bewohner können wieder nach Hause (Symbolbild)

Nach dem Fund einer 20-Zentner-Kriegsbombe in Köln-Poll ist der Blindgänger in der Nacht zum Donnerstag entschärft worden. Alle Beschränkungen seien aufgehoben, teilte die Stadt am frühen Donnerstagmorgen mit. Die Anwohner könnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Laut Polizei sei auch die Autobahn 4 wieder frei.