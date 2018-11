Jean-Marie Le Pen wegen Äußerungen über Homosexuelle zu Geldstrafe verurteilt

Quelle: Reuters Jean-Marie Le Pen wegen Äußerungen über Homosexuelle verurteilt (Archivbild vom 28.02.2018)

Der Mitgründer von Frankreichs rechtsextremer Partei Front National, Jean-Marie Le Pen, ist wegen abfälliger Äußerungen über Homosexuelle zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Le Pen müsse wegen mehrfacher öffentlicher Beleidigung Homosexueller mehrere Tausend Euro zahlen, entschied am Mittwoch ein Gericht in Paris, wie mehrere Medien berichteten. Einen Teil des Geldes muss er an einen Verein zahlen, der sich gegen die Diskriminierung Homosexueller einsetzt.