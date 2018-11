Giftanschlag in Italien geplant: Terrorverdächtiger festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Giftanschlag in Italien geplant: Terrorverdächtiger festgenommen (Symbolbild)

Weil er einen Chemieanschlag in Italien geplant haben soll, ist ein Terrorverdächtiger auf Sardinien festgenommen worden. Der Libanese mit palästinensischen Wurzeln habe auf der Insel Gift in die Wasserversorgung mischen wollen, teilte die Polizei in Nuoro am Mittwoch mit. In welche Wasserleitungen, wurde nicht klar.