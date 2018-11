Mann verklagt US-Bundesstaat Hawaii wegen Herzinfarkts durch Raketen-Fehlalarm

Ein Einwohner des US-Bundesstaates Hawaii will, dass die örtlichen Behörden ihn für einen Herzinfarkt entschädigen, den er kurz nach einem blinden Raketenalarm erlitten hatte. Die am Dienstag angestrengte Klage richtet sich auch gegen den damaligen Leiter des Katastrophenschutzdienstes von Hawaii. Die angestrebte Höhe der Entschädigung ist bislang unbekannt.

Am 13. Januar 2018 bekamen die Einwohner des Urlaubsparadieses Hawaii auf ihren Handys die Benachrichtigung über einen Raketenangriff. Die Warnung löste eine Panik in der Bevölkerung aus. Erst 38 Minuten später gaben die Behörden bekannt, dass es sich dabei um einen blinden Alarm gehandelt hatte. Als der Alarm versehentlich ausgerufen wurde, fuhren James Sean Shields und seine Freundin Brenda Reichel zu einem Strand. Nachdem der verängstigte Mann mit seinen Kindern telefoniert hatte, spürte er plötzlich Schmerzen und Brennen in seiner Brust. Als er in eine Arztpraxis kam, erlitt er einen Herzstillstand. Der Arzt konnte ihn aber wiederbeleben. In einem Krankenhaus wurde bei dem Mann ein Myokardinfarkt diagnostiziert. Die Freundin des Mannes schloss sich seiner Klage an, weil sie emotionalen Stress erlitten habe, indem sie ihn beinahe habe sterben sehen. (AP)

