Gasmangel bei arktischer Kälte - Katastrophenschützer üben bundesweit

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

In einer bundesweiten Übung simulieren Katastrophenschützer seit Mittwoch Probleme bei der Gasversorgung in einem besonders kalten Winter. An der zweitägigen Übung "LÜKEX 2018" seien insgesamt bis zu 3.000 Menschen beteiligt, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).