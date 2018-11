Italien gegen UN-Migrationspakt - keine Teilnahme an Gipfel in Marokko

Quelle: www.globallookpress.com Italien gegen UN-Migrationspakt - keine Teilnahme an Gipfel in Marokko (Symbolbild)

Die italienische Regierung hat sich gegen den UN-Migrationspakt ausgesprochen und will das Parlament entscheiden lassen. Ministerpräsident Giuseppe Conte erklärte am Mittwoch, die Regierung werde nicht am Gipfel in Marokko teilnehmen, sondern die Entscheidung in die Hand des Parlaments legen. Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega-Partei sagte, die Regierung werde die UN-Vereinbarung nicht unterzeichnen.