Georgien bestimmt per Stichwahl neues Staatsoberhaupt

Am Mittwoch findet in Georgien die Präsidentschaftsstichwahl statt, nachdem keiner der 25 Kandidaten bei der ersten Wahlrunde am 28. Oktober die für einen Sieg notwendige Stimmenzahl auf sich vereinigt hat. Die wahlberechtigen Bürger müssen sich nun zwischen Salome Surabischwili von der Regierungspartei "Georgischer Traum" und Grigol Waschadse von dem Oppositionsblock "Kraft in Einigkeit" entscheiden. Die Wahllokale haben bis 20 Uhr Ortszeit geöffnet.