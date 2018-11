Fremder findet Geldbörse und fügt vor Rückgabe zusätzliches Geld hinzu

Ein US-Amerikaner aus dem Bundesstaat South Dakota hat seine Geldbörse, die er für bereits für verloren hielt, zurückbekommen – mit mehr Bargeld als zuvor. Hunter Shamatt ließ die Geldbörse in einem Flugzeug nach Las Vegas liegen, als er zur Hochzeit seiner Schwester unterwegs war. Er bekam nach ein paar Tagen einen Brief und ein Paket, in dem sich die Geldbörse mit 60 US-Dollar und einem Scheck in Höhe von 40 US-Dollar befand.