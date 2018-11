Kim Jong-Un angeblich bereit für Inspektion von nordkoreanischen Nuklearanlagen

Quelle: Reuters Kim Jong-Un angeblich bereit für Inspektion von nordkoreanischen Nuklearanlagen (Archivbild: Kim Jong-Un und Moon Jae-in und ihre Gemahlinnen auf dem Berg Paektu, 21. September 2018)

Nordkoreas Staatsoberhaupt Kim Jong Un ist bereit, Inspektoren in die wichtigste Nuklearanlage des abgeschotteten Landes in Nyŏngbyŏn-gun zu lassen, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag und zitierte eine hochrangige diplomatische Quelle.