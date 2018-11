Thüringens Innenminister für Abschiebestopp nach Syrien bis Ende 2019

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat sich für eine Verlängerung des Abschiebestopps nach Syrien bis Ende des nächsten Jahres ausgesprochen. Es gebe keine ausreichende Einschätzung, wie die Sicherheitslage in Syrien wirklich sei, sagte Maier.

Zuvor hatte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gegen Abschiebungen nach Syrien ausgesprochen. Das Thema soll auch bei der Innenministerkonferenz (IMK) besprochen werden, die von Mittwoch bis Freitag in Magdeburg läuft.

Auch Thüringens Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) plädierte für eine deutliche Verlängerung des Abschiebestopps. "Wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte, dass sich kurzfristig in Syrien etwas ändert", sagte er. Da in Thüringen das Thema Abschiebungen und Migration in den Händen des Migrationsministeriums liegt, stimmen sich die Ressorts von Lauinger und Maier vor den Konferenzen der Innenminister dazu ab. (dpa)

Mehr zum Thema - Seehofer schließt Abschiebungen nach Syrien aus