FSB veröffentlicht Liste mit Waffen und Dokumenten an Bord der beschlagnahmten Schiffe

Quelle: Sputnik

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat Dokumente und eine Liste mit Waffen veröffentlicht, die an Bord der in der Straße von Kertsch beschlagnahmten Schiffe gefunden worden waren. Die Liste führt mehrere Granatwerfer, Großkaliber-Maschinengewehre, Sturmgewehre, Pistolen, Granaten und Munition für Schusswaffen auf. Die Behörde teilte mit, dass die ukrainischen Schiffe trotz Aufforderungen und Warnungen vonseiten Russlands in Alarmbereitschaft versetzt worden seien.