Nicht angeschnallt: Tourist fällt fast von Drachenflieger und kämpft zwei Minuten lang um sein Leben

Ein US-Bürger wäre während eines Fluges mit einem Drachenflieger beinahe gestürzt, weil er nicht sorgfältig an den Flieger gefestigt wurde. Chris Gursky war mit seiner Frau im Urlaub in der Schweiz, als er sich für den Flug entschied. Doch was ein schönes Urlaubserlebnis sein sollte, hätte beinahe in einer Tragödie geendet. Der Vorfall ereignete sich bereits im Oktober, doch Gursky erzählte davon erst jetzt auf seinem Facebook-Profil.