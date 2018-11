Türkei bestätigt grausame Details aus Aufnahmen zum Mord an Khashoggi

Der türkische Außenminister hat den Inhalt von Tonaufnahmen aus dem saudischen Konsulat in Istanbul teilweise bestätigt, auf denen grausame Details zum Mord am Journalisten Jamal Khashoggi zu hören sein sollen. Mevlüt Cavusoglu sagte in einem Interview der Süddeutschen Zeitung: "Es ist zu hören, wie der Gerichtsmediziner die anderen instruiert: Sie sollten Musik hören, während er den Körper zerteilt. Man merkt, dass er es genießt." Er fügte hinzu: "Er zerteilt gerne Menschen. Es ist ekelhaft."