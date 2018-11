Luftabwehr für die russische Arktis – die ersten drei Tor-M2DT-Batterien in Dienst gestellt (Video)

Quelle: Sputnik Russlands Flugabwehrfür die die Arktis – die ersten drei Tor-M2DT-Batterien in Dienst gestellt (Archivbild – Tor-2MDT auf dem Roten Platz bei einer Probe für die Parade zum 73. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg).

Die russische Marine hat die ersten zwölf Kurzstrecken-Flugabwehrraketensysteme vom Typ Tor-M2DT erhalten. Die von der Nordmeerflotte in Bereitschaft genommenen Maschinen wurden speziell für den Einsatz in extrem kalten Umgebungen entwickelt: Das Waffensystem ist an die arktische Kälte angepasst worden. Das Trägerfahrzeug ist der in der Arktis lange bewährte amphibische Kettenschlepper DT-30 Witjaz.