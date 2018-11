Bombenexplosion in Afghanistan reißt drei US-Soldaten mit in den Tod

Quelle: www.globallookpress.com (Archivbild)

Bei einer Explosion in Afghanistan sind am Dienstag drei US-Soldaten getötet worden. Weitere drei seien verwundet worden, als ein Sprengsatz detonierte, teilte die NATO-Mission "Resolute Support" mit. Der Vorfall habe sich in der Nähe der südöstlichen Provinzhauptstadt Ghasni ereignet.