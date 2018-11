Das Fest ist nah: Weihnachtsbaum vor dem Reichstagsgebäude aufgestellt

Quelle: www.globallookpress.com

Ein Weihnachtsbaum im XXL-Format: Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin ist am Dienstag eine etwa 24 Meter hohe Fichte aufgestellt worden. Sie war am Vortag in einem Seitental der Okertalsperre bei Altenau im Harz geschlagen worden.