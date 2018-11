"Zahlt nicht für diese Idioten": Duterte ruft Philippiner auf, zu Hause zu beten

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte rief die eigenen Bürger dazu auf, auf den Besuch einer katholischen Messe zu verzichten. Die Lehre der Kirche sei realitätsfremd, die Bischöfe seien korrupt, so Duterte. Dies berichtet das größte Medienkonglomerat des Landes, ABS-CBN.

"Macht doch eine Kapelle in Eurem eigenen Haus und betet dort. Ihr müsst nicht unbedingt in die Kirche gehen und für diese Idioten zahlen", sagte der philippinische Präsident in einer Rede bei der Grundsteinlegung eines Wasserversorgungsprojekts in der philippinischen Stadt Davao am Sonntag. "Was wissen sie über die Welt heute? Wie konnten die Menschen vor 3.000 Jahren vorhersagen, was heute vor sich geht?", fragte der philippinische Präsident, der anscheinend die Daten verwechselt hatte: Das Christentum existiert erst seit etwas mehr als 2.000 Jahren. Die Vatikan-Lehren seien archaisch, schlussfolgerte Duterte.

