FSB: Provokation in Straße von Kertsch von ukrainischem Inlandsgeheimdienst SBU koordiniert

Quelle: Reuters FSB: Provokation in Straße von Kertsch von ukrainischem Inlandsgeheimdienst SBU koordiniert (Symbolbild)

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat die Einzelheiten der Auseinandersetzung zwischen ukrainischen Marineschiffen und dem russischen Militär an der Straße von Kertsch bekannt gegeben. Nach Angaben des FSB sollen die Provokationen der ukrainischen Marine am Eingang zum Asowschen Meer von zwei Mitarbeitern des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU koordiniert worden sein, die an Bord waren.